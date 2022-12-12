Кривошеина Марья Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
з. Вахрушевского
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Лукерия Яковлева
Отец ребёнка: Кривошеин Яков Макарович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрёна Яковлева
Отец ребёнка: Кривошеин Яков Макарович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Кривошеин Яков Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834