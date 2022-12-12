Кривошеина Марья Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеина Марья Ларионова

Кривошеина Марья Ларионова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

з. Вахрушевского
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Лукерия Яковлева

Отец ребёнка: Кривошеин Яков Макарович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрёна Яковлева

Отец ребёнка: Кривошеин Яков Макарович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Кривошеин Яков Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Яков Макарович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close