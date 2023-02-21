Кривошеина (Лошкина) Дарья Анкудина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Лошкина) Дарья Анкудина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

05.01.1842 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1821 ст.

Муж: Кривошеин Тимофей Фёдорович

МК г. Нолинск Николаевский собор 1821г. (жених дер. Бабиковской отрок/невеста того же прихода дер. Чапаевской отданого на военную службу крест. Акиндина Ефимова Лошкина дочь/той же дер. Бабиковской кр... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Вшивцева Степанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Вшивцева Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кривошеин Сидор Тимофеевич

Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кривошеин Агафон Тимофеевич

Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Акилина Тимофеевна

Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович

Рождение ребёнка
20.08.1838 ст.

Сын: Кривошеин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.01.1842 ст.
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