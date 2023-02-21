Кривошеина (Лошкина) Дарья Анкудина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти05.01.1842 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1821 ст.
МК г. Нолинск Николаевский собор 1821г. (жених дер. Бабиковской отрок/невеста того же прихода дер. Чапаевской отданого на военную службу крест. Акиндина Ефимова Лошкина дочь/той же дер. Бабиковской кр... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Вшивцева Степанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Вшивцева Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кривошеин Сидор Тимофеевич
Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кривошеин Агафон Тимофеевич
Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Акилина Тимофеевна
Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
20.08.1838 ст.
Сын: Кривошеин Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.01.1842 ст.