Вшивцева (Кривошеина) Степанида Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
18.01.1844 ст.
1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 20 лет невеста 19 лет поручители: по женеху деревни Закусерской Савва Терентиев, Парфирия Саввина, Василия Саввинова Вшивцовы по невесте Антипа Васильев, Максим Ва... Показать все
Смерть
После 1844