Вшивцева (Кривошеина) Степанида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Кривошеина) Степанида Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1844

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Кривошеин Тимофей Фёдорович

Мать: Кривошеина Дарья Анкудина

Бракосочетание
18.01.1844 ст.

Муж: Вшивцев Семён Николаевич

1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 20 лет невеста 19 лет поручители: по женеху деревни Закусерской Савва Терентиев, Парфирия Саввина, Василия Саввинова Вшивцовы по невесте Антипа Васильев, Максим Ва... Показать все
Смерть
После 1844
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