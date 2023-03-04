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Вшивцев Семён Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1847

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Вшивцев Николай Терентевич

Мать: Вшивцева Марья Естафьева

Бракосочетание
18.01.1844 ст.

Жена: Вшивцева Степанида Тимофеевна

1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 20 лет невеста 19 лет поручители: по женеху деревни Закусерской Савва Терентиев, Парфирия Саввина, Василия Саввинова Вшивцовы по невесте Антипа Васильев, Максим Ва... Показать все
Призыв на военную службу
1847
Смерть
После 1847
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