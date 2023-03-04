Вшивцев Семён Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
18.01.1844 ст.
1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 20 лет невеста 19 лет поручители: по женеху деревни Закусерской Савва Терентиев, Парфирия Саввина, Василия Саввинова Вшивцовы по невесте Антипа Васильев, Максим Ва... Показать все
Призыв на военную службу
1847
Смерть
После 1847