Вшивцев Николай Терентевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смерти28.03.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Марья Естафьева
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1820 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Естафьева
Рождение ребёнка
12.04.1823 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Естафьева
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Естафьева
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: (Вшивцева) Марья Николаевна
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Естафьева
Смерть
28.03.1868 ст.