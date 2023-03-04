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Вшивцев Николай Терентевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

28.03.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: Вшивцев Терентий Петрович

Мать: Вшивцева Матрона Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Марья Естафьева

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1820 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Естафьева

Рождение ребёнка
12.04.1823 ст.

Сын: Вшивцев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Естафьева

Рождение ребёнка
1826

Сын: Вшивцев Семён Николаевич

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Естафьева

Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: (Вшивцева) Марья Николаевна

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Естафьева

Смерть
28.03.1868 ст.

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