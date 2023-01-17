Вшивцева Марья Естафьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти20.11.1862 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1820 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Терентевич
Рождение ребёнка
12.04.1823 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Терентевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Терентевич
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Марья Николаевна
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Терентевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.11.1862 ст.