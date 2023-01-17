Вшивцева Марья Естафьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Марья Естафьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

20.11.1862 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1820 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Терентевич

Рождение ребёнка
12.04.1823 ст.

Сын: Вшивцев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Терентевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Вшивцев Семён Николаевич

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Терентевич

Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Марья Николаевна

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Терентевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Николай Терентевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.11.1862 ст.
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