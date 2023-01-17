Вшивцева Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767 ст.
Дата смерти11.03.1844 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Вшивцев Терентий Петрович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акилина Терентиева
Отец ребёнка: Вшивцев Терентий Петрович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Катерина Терентиева
Отец ребёнка: Вшивцев Терентий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Терентий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Сын: Вшивцев Николай Терентевич
Отец ребёнка: Вшивцев Терентий Петрович
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Вшивцев Меркурий Терентевич
Отец ребёнка: Вшивцев Терентий Петрович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Вшивцев Михаил Терентевич
Отец ребёнка: Вшивцев Терентий Петрович
Рождение ребёнка
11.04.1810 ст.
Сын: Вшивцев Трофим Терентевич
Отец ребёнка: Вшивцев Терентий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.03.1844 ст.