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Вшивцева Матрона Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

11.03.1844 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Вшивцев Иван Терентевич

Отец ребёнка: Вшивцев Терентий Петрович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акилина Терентиева

Отец ребёнка: Вшивцев Терентий Петрович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Катерина Терентиева

Отец ребёнка: Вшивцев Терентий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Вшивцев Савва Терентевич

Отец ребёнка: Вшивцев Терентий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Вшивцев Николай Терентевич

Отец ребёнка: Вшивцев Терентий Петрович

Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Вшивцев Меркурий Терентевич

Отец ребёнка: Вшивцев Терентий Петрович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Вшивцев Михаил Терентевич

Отец ребёнка: Вшивцев Терентий Петрович

Рождение ребёнка
11.04.1810 ст.

Сын: Вшивцев Трофим Терентевич

Отец ребёнка: Вшивцев Терентий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Терентий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.03.1844 ст.
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