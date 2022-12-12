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Вшивцев Савва Терентевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

12.09.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: Вшивцев Терентий Петрович

Мать: Вшивцева Матрона Иванова

Бракосочетание
04.02.1818 ст.

Жена: Вшивцева Васса Данилова

1818 г. МК г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Водениковской крест. отрок/невеста дер. Струговской крест. Данилр Семённова Бокова дочь) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 851
Рождение ребёнка
20.02.1820 ст.

Сын: Вшивцев Парфило Саввович

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Данилова

Рождение ребёнка
29.04.1822 ст.

Сын: Вшивцев Яков Саввович

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Данилова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Вшивцев Григорий Саввович

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Данилова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Вшивцев Василий Саввович

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Данилова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Вшивцев Григорий Саввович

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Данилова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Вшивцев Степан Саввович

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Данилова

Рождение ребёнка
23.03.1833 ст.

Сын: Вшивцев Иван Саввович

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Данилова

Рождение ребёнка
18.01.1836 ст.

Сын: Вшивцев Максим Саввович

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Данилова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
12.09.1876 ст.
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