Вшивцев Савва Терентевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смерти12.09.1876 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.
Бракосочетание
04.02.1818 ст.
Жена: Вшивцева Васса Данилова
1818 г. МК г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Водениковской крест. отрок/невеста дер. Струговской крест. Данилр Семённова Бокова дочь) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 851
Рождение ребёнка
20.02.1820 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Данилова
Рождение ребёнка
29.04.1822 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Данилова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Вшивцев Григорий Саввович
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Данилова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Данилова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Вшивцев Григорий Саввович
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Данилова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Данилова
Рождение ребёнка
23.03.1833 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Данилова
Рождение ребёнка
18.01.1836 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Данилова
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
12.09.1876 ст.