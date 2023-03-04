Вшивцев Парфило Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1820 ст.
Дата смерти03.03.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1820 ст.
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1840 ст.
1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 19 лет невеста 21 год дочь Сретинского прихода дер. Боровской коест. Поликарпа Иванова Сунцова поручители по женеху дер. Закусерской крест. Николай Терентиев, Стеф... Показать все
Рождение ребёнка
29.12.1840 ст.
Сын: Вшивцев Василий Парфилович
Мать ребёнка: Вшивцева (Сунцова) Васса Панкратова
Рождение ребёнка
26.09.1844
Мать ребёнка: Вшивцева (Сунцова) Васса Панкратова
Рождение ребёнка
04.01.1852 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева (Сунцова) Васса Панкратова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Мария
Мать ребёнка: Вшивцева (Сунцова) Васса Панкратова
Смерть
03.03.1887 ст.