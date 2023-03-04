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Вшивцев Парфило Саввович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1820 ст.

Дата смерти

03.03.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1820 ст.

Отец: Вшивцев Савва Терентевич

Мать: Вшивцева (Бокова) Васса Данилова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1840 ст.

Жена: Вшивцева (Сунцова) Васса Панкратова

1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 19 лет невеста 21 год дочь Сретинского прихода дер. Боровской коест. Поликарпа Иванова Сунцова поручители по женеху дер. Закусерской крест. Николай Терентиев, Стеф... Показать все
Рождение ребёнка
29.12.1840 ст.

Сын: Вшивцев Василий Парфилович

Мать ребёнка: Вшивцева (Сунцова) Васса Панкратова

Рождение ребёнка
26.09.1844

Сын: Вшивцев Роман Парфилович

Мать ребёнка: Вшивцева (Сунцова) Васса Панкратова

Рождение ребёнка
04.01.1852 ст.

Сын: Вшивцев Иван Парфилович

Мать ребёнка: Вшивцева (Сунцова) Васса Панкратова

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Мария

Мать ребёнка: Вшивцева (Сунцова) Васса Панкратова

Смерть
03.03.1887 ст.

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