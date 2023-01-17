Вшивцев Иван Парфилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1852 ст.
Дата смерти09.01.1917 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1852 ст.
Бракосочетание
03.11.1874 ст.
Рождение ребёнка
25.11.1875 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
09.02.1879 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
21.06.1881 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
21.12.1882 ст.
Дочь: Окишева Малания Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
04.08.1887 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
05.11.1888 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
14.03.1891 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
28.07.1894 ст.
Дочь: Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
08.01.1897 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.01.1917 ст.
Похороны
12.01.1917 ст.