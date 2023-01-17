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Вшивцев Иван Парфилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1852 ст.

Дата смерти

09.01.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1852 ст.

Отец: Вшивцев Парфило Саввович

Мать: Вшивцева Васса Панкратова

Бракосочетание
03.11.1874 ст.

Жена: Вшивцева Феодосия Евдокимова

Рождение ребёнка
25.11.1875 ст.

Сын: Вшивцев Степан Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова

Рождение ребёнка
09.02.1879 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова

Рождение ребёнка
21.06.1881 ст.

Сын: Вшивцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова

Рождение ребёнка
21.12.1882 ст.

Дочь: Окишева Малания Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова

Рождение ребёнка
04.08.1887 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова

Рождение ребёнка
05.11.1888 ст.

Сын: Вшивцев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова

Рождение ребёнка
14.03.1891 ст.

Сын: Вшивцев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова

Рождение ребёнка
28.07.1894 ст.

Дочь: Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова

Рождение ребёнка
08.01.1897 ст.

Сын: Вшивцев Яков Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Феодосия Евдокимова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.01.1917 ст.
Похороны
12.01.1917 ст.
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