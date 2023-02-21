Вшивцева (Сунцова) Васса Панкратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Сунцова) Васса Панкратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

08.03.1875 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1840 ст.

Муж: Вшивцев Парфило Саввович

1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 19 лет невеста 21 год дочь Сретинского прихода дер. Боровской коест. Поликарпа Иванова Сунцова поручители по женеху дер. Закусерской крест. Николай Терентиев, Стеф... Показать все
Рождение ребёнка
29.12.1840 ст.

Сын: Вшивцев Василий Парфилович

Отец ребёнка: Вшивцев Парфило Саввович

Рождение ребёнка
26.09.1844

Сын: Вшивцев Роман Парфилович

Отец ребёнка: Вшивцев Парфило Саввович

Рождение ребёнка
04.01.1852 ст.

Сын: Вшивцев Иван Парфилович

Отец ребёнка: Вшивцев Парфило Саввович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Вшивцева Мария

Отец ребёнка: Вшивцев Парфило Саввович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.03.1875 ст.
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