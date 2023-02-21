Вшивцева (Сунцова) Васса Панкратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти08.03.1875 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1840 ст.
1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 19 лет невеста 21 год дочь Сретинского прихода дер. Боровской коест. Поликарпа Иванова Сунцова поручители по женеху дер. Закусерской крест. Николай Терентиев, Стеф... Показать все
Рождение ребёнка
29.12.1840 ст.
Сын: Вшивцев Василий Парфилович
Отец ребёнка: Вшивцев Парфило Саввович
Рождение ребёнка
26.09.1844
Отец ребёнка: Вшивцев Парфило Саввович
Рождение ребёнка
04.01.1852 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Парфило Саввович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Вшивцева Мария
Отец ребёнка: Вшивцев Парфило Саввович
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.03.1875 ст.