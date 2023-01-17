Вшивцева (Шибанова) Феодосия Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Шибанова) Феодосия Евдокимова

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Место рождения

Малютинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малютинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.11.1874 ст.

Муж: Вшивцев Иван Парфилович

Рождение ребёнка
25.11.1875 ст.

Сын: Вшивцев Степан Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович

Рождение ребёнка
09.02.1879 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович

Рождение ребёнка
21.06.1881 ст.

Сын: Вшивцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович

Рождение ребёнка
21.12.1882 ст.

Дочь: Окишева Малания Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович

Рождение ребёнка
04.08.1887 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович

Рождение ребёнка
05.11.1888 ст.

Сын: Вшивцев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович

Рождение ребёнка
14.03.1891 ст.

Сын: Вшивцев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович

Рождение ребёнка
28.07.1894 ст.

Дочь: Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович

Рождение ребёнка
08.01.1897 ст.

Сын: Вшивцев Яков Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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