Вшивцева (Шибанова) Феодосия Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1874 ст.
Рождение ребёнка
25.11.1875 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович
Рождение ребёнка
09.02.1879 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович
Рождение ребёнка
21.06.1881 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович
Рождение ребёнка
21.12.1882 ст.
Дочь: Окишева Малания Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович
Рождение ребёнка
04.08.1887 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович
Рождение ребёнка
05.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович
Рождение ребёнка
14.03.1891 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович
Рождение ребёнка
28.07.1894 ст.
Дочь: Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович
Рождение ребёнка
08.01.1897 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфилович
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно