Вшивцева (Бокова) Васса Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Бокова) Васса Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

01.10.1856 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1818 ст.

Муж: Вшивцев Савва Терентевич

1818 г. МК г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Водениковской крест. отрок/невеста дер. Струговской крест. Данилр Семённова Бокова дочь) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 851
Рождение ребёнка
20.02.1820 ст.

Сын: Вшивцев Парфило Саввович

Отец ребёнка: Вшивцев Савва Терентевич

Рождение ребёнка
29.04.1822 ст.

Сын: Вшивцев Яков Саввович

Отец ребёнка: Вшивцев Савва Терентевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Вшивцев Григорий Саввович

Отец ребёнка: Вшивцев Савва Терентевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Вшивцев Василий Саввович

Отец ребёнка: Вшивцев Савва Терентевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Вшивцев Григорий Саввович

Отец ребёнка: Вшивцев Савва Терентевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Вшивцев Степан Саввович

Отец ребёнка: Вшивцев Савва Терентевич

Рождение ребёнка
23.03.1833 ст.

Сын: Вшивцев Иван Саввович

Отец ребёнка: Вшивцев Савва Терентевич

Рождение ребёнка
18.01.1836 ст.

Сын: Вшивцев Максим Саввович

Отец ребёнка: Вшивцев Савва Терентевич

Смерть
01.10.1856 ст.

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