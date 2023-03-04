Вшивцева (Бокова) Васса Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти01.10.1856 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1818 ст.
1818 г. МК г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Водениковской крест. отрок/невеста дер. Струговской крест. Данилр Семённова Бокова дочь) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 851
Рождение ребёнка
20.02.1820 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Савва Терентевич
Рождение ребёнка
29.04.1822 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Савва Терентевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Вшивцев Григорий Саввович
Отец ребёнка: Вшивцев Савва Терентевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Вшивцев Савва Терентевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Вшивцев Григорий Саввович
Отец ребёнка: Вшивцев Савва Терентевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Вшивцев Савва Терентевич
Рождение ребёнка
23.03.1833 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Савва Терентевич
Рождение ребёнка
18.01.1836 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Савва Терентевич
Смерть
01.10.1856 ст.