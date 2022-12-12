Вшивцев Григорий Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти10.10.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Вшивцев Савва Терентевич
Мать: Вшивцева Васса Данилова
Рождение ребёнка
28.08.1852 ст.
Дочь: Вшивцева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
28.12.1853 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
12.02.1856 ст.
Сын: Вшивцев Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
17.07.1858 ст.
Дочь: Вшивцева Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
06.08.1859 ст.
Сын: Вшивцев Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
13.06.1862 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
02.11.1868 ст.
Сын: Вшивцев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.10.1893 ст.