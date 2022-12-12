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Вшивцев Григорий Саввович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

10.10.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Вшивцев Савва Терентевич

Мать: Вшивцева Васса Данилова

Рождение ребёнка
28.08.1852 ст.

Дочь: Вшивцева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
28.12.1853 ст.

Сын: Вшивцев Егор Григорьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
12.02.1856 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
17.07.1858 ст.

Дочь: Вшивцева Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
06.08.1859 ст.

Сын: Вшивцев Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
13.06.1862 ст.

Сын: Вшивцев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
02.11.1868 ст.

Сын: Вшивцев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Евдокия Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.10.1893 ст.
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