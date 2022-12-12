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Вшивцев Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1862 ст.

Отец: Вшивцев Григорий Саввович

Мать: Вшивцева Евдокия Емельяновна

Бракосочетание
11.11.1884 ст.

Жена: Вшивцева Наталия Григорьевна

Рождение ребёнка
09.11.1886 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Сын: Вшивцев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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