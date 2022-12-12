Вшивцев Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1862 ст.
Бракосочетание
11.11.1884 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1886 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно