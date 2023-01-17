Вшивцева (Быкова) Наталия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Быкова) Наталия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Струговская
Бракосочетание
11.11.1884 ст.

Муж: Вшивцев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
09.11.1886 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Сын: Вшивцев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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