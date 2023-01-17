Вшивцева (Быкова) Наталия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Струговская
Бракосочетание
11.11.1884 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1886 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно