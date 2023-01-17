Вшивцева Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Евдокия Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833 ст.

Дата смерти

24.07.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1852 ст.

Дочь: Вшивцева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Григорий Саввович

Рождение ребёнка
28.12.1853 ст.

Сын: Вшивцев Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Григорий Саввович

Рождение ребёнка
12.02.1856 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Григорий Саввович

Рождение ребёнка
17.07.1858 ст.

Дочь: Вшивцева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Григорий Саввович

Рождение ребёнка
06.08.1859 ст.

Сын: Вшивцев Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Григорий Саввович

Рождение ребёнка
13.06.1862 ст.

Сын: Вшивцев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Григорий Саввович

Рождение ребёнка
02.11.1868 ст.

Сын: Вшивцев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Григорий Саввович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Григорий Саввович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.07.1891 ст.
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