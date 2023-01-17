Вшивцева Евдокия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833 ст.
Дата смерти24.07.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1852 ст.
Дочь: Вшивцева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Григорий Саввович
Рождение ребёнка
28.12.1853 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Григорий Саввович
Рождение ребёнка
12.02.1856 ст.
Сын: Вшивцев Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Григорий Саввович
Рождение ребёнка
17.07.1858 ст.
Дочь: Вшивцева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Григорий Саввович
Рождение ребёнка
06.08.1859 ст.
Сын: Вшивцев Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Григорий Саввович
Рождение ребёнка
13.06.1862 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Григорий Саввович
Рождение ребёнка
02.11.1868 ст.
Сын: Вшивцев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Григорий Саввович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.07.1891 ст.