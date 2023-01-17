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Вшивцев Фёдор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1856 ст.

Дата смерти

После 1888

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1856 ст.

Отец: Вшивцев Григорий Саввович

Мать: Вшивцева Евдокия Емельяновна

Бракосочетание
03.07.1877 ст.

Жена: Вшивцева Дарья Саввина

Рождение ребёнка
20.11.1882 ст.

Сын: Вшивцев Филимон Фёдорович

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Саввина

Рождение ребёнка
30.08.1884 ст.

Сын: Вшивцев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Саввина

Рождение ребёнка
19.11.1885 ст.

Сын: Вшивцев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Саввина

Рождение ребёнка
29.06.1888 ст.

Дочь: Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Саввина

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1888
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