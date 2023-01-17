Вшивцев Фёдор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1856 ст.
Дата смертиПосле 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1856 ст.
Бракосочетание
03.07.1877 ст.
Жена: Вшивцева Дарья Саввина
Рождение ребёнка
20.11.1882 ст.
Сын: Вшивцев Филимон Фёдорович
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Саввина
Рождение ребёнка
30.08.1884 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Саввина
Рождение ребёнка
19.11.1885 ст.
Сын: Вшивцев Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Саввина
Рождение ребёнка
29.06.1888 ст.
Дочь: Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Саввина
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1888