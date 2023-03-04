Вшивцева (Меркушева) Дарья Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Меркушева) Дарья Саввина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Паустовского
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.07.1877 ст.

Муж: Вшивцев Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
20.11.1882 ст.

Сын: Вшивцев Филимон Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
30.08.1884 ст.

Сын: Вшивцев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
19.11.1885 ст.

Сын: Вшивцев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
29.06.1888 ст.

Дочь: (Вшивцева) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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