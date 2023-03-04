Вшивцева (Меркушева) Дарья Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Паустовского
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.07.1877 ст.
Рождение ребёнка
20.11.1882 ст.
Сын: Вшивцев Филимон Фёдорович
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
30.08.1884 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
19.11.1885 ст.
Сын: Вшивцев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
29.06.1888 ст.
Дочь: (Вшивцева) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Григорьевич
Смерть
Неизвестно