Кривошеин Агафон Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Агафон Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1877

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Кривошеин Тимофей Фёдорович

Мать: Кривошеина Дарья Анкудина

Рождение ребёнка
04.05.1859 ст.

Сын: Кривошеин Николай Агафонов

Мать ребёнка: Кривошеина Василиса Васильева

Рождение ребёнка
12.04.1877 ст.

Сын: Кривошеин Тимофей Агафонов

Мать ребёнка: Кривошеина Василиса Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Василиса Васильева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1877
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