Кривошеин Агафон Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
04.05.1859 ст.
Сын: Кривошеин Николай Агафонов
Мать ребёнка: Кривошеина Василиса Васильева
Рождение ребёнка
12.04.1877 ст.
Сын: Кривошеин Тимофей Агафонов
Мать ребёнка: Кривошеина Василиса Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1877