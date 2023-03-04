Кривошеина (Рычкова) Василиса Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Попковского
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1859 ст.
Сын: Кривошеин Николай Агафонов
Отец ребёнка: Кривошеин Агафон Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.04.1877 ст.
Сын: Кривошеин Тимофей Агафонов
Отец ребёнка: Кривошеин Агафон Тимофеевич
Смерть
Неизвестно