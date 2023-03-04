Кривошеина (Рычкова) Василиса Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Рычкова) Василиса Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Попковского
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Агафон Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1859 ст.

Сын: Кривошеин Николай Агафонов

Отец ребёнка: Кривошеин Агафон Тимофеевич

Рождение ребёнка
12.04.1877 ст.

Сын: Кривошеин Тимофей Агафонов

Отец ребёнка: Кривошеин Агафон Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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