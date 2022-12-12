Кривошеин Андрей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1838 ст.
Дата смерти21.03.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1838 ст.
Бракосочетание
02.10.1860 ст.
Рождение ребёнка
11.07.1863 ст.
Сын: Кривошеин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Аристарховна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Сухих Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Аристарховна
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
21.03.1885 ст.