Кривошеин Андрей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеин Андрей Тимофеевич

Кривошеин Андрей Тимофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1838 ст.

Дата смерти

21.03.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1838 ст.

Отец: Кривошеин Тимофей Фёдорович

Мать: Кривошеина Дарья Анкудина

Бракосочетание
02.10.1860 ст.

Жена: Кривошеина Акилина Аристарховна

Рождение ребёнка
11.07.1863 ст.

Сын: Кривошеин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Аристарховна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Сухих Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Аристарховна

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
21.03.1885 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close