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Кривошеин Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1863 ст.

Отец: Кривошеин Андрей Тимофеевич

Мать: Кривошеина Акилина Аристарховна

Бракосочетание
05.11.1889 ст.

Жена: Кривошеина Ольга Иванова

Рождение ребёнка
17.02.1897 ст.

Сын: Кривошеин Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Кривошеина Ольга Иванова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно