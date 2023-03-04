Кривошеин Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1863 ст.
Бракосочетание
05.11.1889 ст.
Жена: Кривошеина Ольга Иванова
Рождение ребёнка
17.02.1897 ст.
Сын: Кривошеин Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Кривошеина Ольга Иванова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно