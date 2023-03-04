Кривошеина (Пестова) Ольга Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Пестова) Ольга Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

12.01.1899

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Пестов Иван Яковлевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.11.1889 ст.

Муж: Кривошеин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
17.02.1897 ст.

Сын: Кривошеин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Андреевич

Смерть
12.01.1899

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