Кривошеина (Пестова) Ольга Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти12.01.1899
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Пестов Иван Яковлевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.11.1889 ст.
Рождение ребёнка
17.02.1897 ст.
Сын: Кривошеин Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Андреевич
Смерть
12.01.1899