Кривошеина (Бурова) Акилина Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Бурова) Акилина Аристарховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Воронье
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.10.1860 ст.

Муж: Кривошеин Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.07.1863 ст.

Сын: Кривошеин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Сухих (Кривошеина) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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