Кривошеина (Бурова) Акилина Аристарховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Воронье
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.10.1860 ст.
Рождение ребёнка
11.07.1863 ст.
Сын: Кривошеин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Сухих (Кривошеина) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Тимофеевич
Смерть
Неизвестно