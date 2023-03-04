Вшивцева (Кривошеина) Ирина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
01.10.1844
1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 24 года невеста 19 лет поруч. по женеху дер. Бабиковская Иван Фомин, Моисей Петровиы Вшивцевы по невесте Иван Космин Рычков и дер. Пестовской Онисим Артемьев Кудря... Показать все
Смерть
Неизвестно