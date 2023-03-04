Вшивцева (Кривошеина) Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Кривошеина) Ирина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кривошеин Тимофей Фёдорович

Мать: Кривошеина (Лошкина) Дарья Анкудина

Бракосочетание
01.10.1844

Муж: Вшивцев Василий Осипович

1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 24 года невеста 19 лет поруч. по женеху дер. Бабиковская Иван Фомин, Моисей Петровиы Вшивцевы по невесте Иван Космин Рычков и дер. Пестовской Онисим Артемьев Кудря... Показать все
Смерть
Неизвестно

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