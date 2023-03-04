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Вшивцев Василий Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1820 ст.

Дата смерти

После 1847

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1820 ст.

Отец: Вшивцев Осип Кирилович

Мать: Вшивцева Лукия Терентиева

Бракосочетание
01.10.1844

Жена: Вшивцева Ирина Тимофеевна

1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 24 года невеста 19 лет поруч. по женеху дер. Бабиковская Иван Фомин, Моисей Петровиы Вшивцевы по невесте Иван Космин Рычков и дер. Пестовской Онисим Артемьев Кудря... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1845 ст.

Сын: Вшивцев Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Призыв на военную службу
1847
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
После 1847
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