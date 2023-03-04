Вшивцев Василий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1820 ст.
Дата смертиПосле 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1820 ст.
Отец: Вшивцев Осип Кирилович
Бракосочетание
01.10.1844
1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 24 года невеста 19 лет поруч. по женеху дер. Бабиковская Иван Фомин, Моисей Петровиы Вшивцевы по невесте Иван Космин Рычков и дер. Пестовской Онисим Артемьев Кудря... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1845 ст.
Сын: Вшивцев Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Призыв на военную службу
1847
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
После 1847