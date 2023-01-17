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Вшивцев Осип Кирилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Вшивцев Кирил Трофимович

Мать: Вшивцева Матрёна Архиповна

Бракосочетание
13.02.1818 ст.

Жена: Вшивцева Лукия Терентиева

1818 г. МК г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Бабиковской отрок/невста дер. Котельниковской крест. Терентия Фёлорова Котельникова дочь/той же дер. Бабиковской крест. Захар Яковлевич, Аника Васи... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1818 ст.

Сын: Вшивцев Иоанн Осипович

Мать ребёнка: Вшивцева Лукия Терентиева

Рождение ребёнка
1818

Сын: Вшивцев Яков Осипович

Мать ребёнка: Вшивцева Лукия Терентиева

Рождение ребёнка
04.03.1820 ст.

Сын: Вшивцев Василий Осипович

Мать ребёнка: Вшивцева Лукия Терентиева

Рождение ребёнка
06.02.1823 ст.

Сын: Вшивцев Алексей Осипович

Мать ребёнка: Вшивцева Лукия Терентиева

Рождение ребёнка
06.06.1829 ст.

Сын: Вшивцев Тит Осипович

Мать ребёнка: Вшивцева Лукия Терентиева

Рождение ребёнка
20.10.1832 ст.

Дочь: Зинаида Осиповна

Мать ребёнка: Вшивцева Лукия Терентиева

Рождение ребёнка
03.04.1834 ст.

Сын: Вшивцев Егор Осипович

Мать ребёнка: Вшивцева Лукия Терентиева

Рождение ребёнка
20.08.1838 ст.

Сын: Вшивцев Андрей Осипович

Мать ребёнка: Вшивцева Лукия Терентиева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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