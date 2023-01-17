Вшивцев Осип Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
13.02.1818 ст.
1818 г. МК г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Бабиковской отрок/невста дер. Котельниковской крест. Терентия Фёлорова Котельникова дочь/той же дер. Бабиковской крест. Захар Яковлевич, Аника Васи... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1818 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Лукия Терентиева
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Вшивцева Лукия Терентиева
Рождение ребёнка
04.03.1820 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Лукия Терентиева
Рождение ребёнка
06.02.1823 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Лукия Терентиева
Рождение ребёнка
06.06.1829 ст.
Сын: Вшивцев Тит Осипович
Мать ребёнка: Вшивцева Лукия Терентиева
Рождение ребёнка
20.10.1832 ст.
Дочь: Зинаида Осиповна
Мать ребёнка: Вшивцева Лукия Терентиева
Рождение ребёнка
03.04.1834 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Лукия Терентиева
Рождение ребёнка
20.08.1838 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Лукия Терентиева
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858