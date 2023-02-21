Вшивцев Яков Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти06.06.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1818
Отец: Вшивцев Осип Кирилович
Бракосочетание
20.01.1844 ст.
1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 25 лет невеста 19 лет из деревни Хитринской? поруч. по жених дер Бабиковской Моисей Петров Вшивцев, Иван Космин Рычков, Яков Кондратьв Рычков по невесте деревни Пе... Показать все
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Вшивцева Варвара Евфимова
Рождение ребёнка
07.08.1853
Сын: Вшивцев Арсений Яковлевич
Мать ребёнка: Вшивцева Варвара Евфимова
Рождение ребёнка
11.11.1856 ст.
Дочь: Порошина Катерина Яковлевна
Мать ребёнка: Вшивцева Варвара Евфимова
Рождение ребёнка
10.02.1862 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Варвара Евфимова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.06.1879 ст.