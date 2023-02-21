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Вшивцев Яков Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

06.06.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Вшивцев Осип Кирилович

Мать: Вшивцева Лукия Терентиева

Бракосочетание
20.01.1844 ст.

Жена: Вшивцева Варвара Евфимова

1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 25 лет невеста 19 лет из деревни Хитринской? поруч. по жених дер Бабиковской Моисей Петров Вшивцев, Иван Космин Рычков, Яков Кондратьв Рычков по невесте деревни Пе... Показать все
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Вшивцева Варвара Евфимова

Рождение ребёнка
07.08.1853

Сын: Вшивцев Арсений Яковлевич

Мать ребёнка: Вшивцева Варвара Евфимова

Рождение ребёнка
11.11.1856 ст.

Дочь: Порошина Катерина Яковлевна

Мать ребёнка: Вшивцева Варвара Евфимова

Рождение ребёнка
10.02.1862 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Вшивцева Варвара Евфимова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.06.1879 ст.
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