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Вшивцев Арсений Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1853

Отец: Вшивцев Яков Осипович

Мать: Вшивцева Варвара Евфимова

Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Жена: Вшивцева Анна Степановна

Рождение ребёнка
10.11.1877 ст.

Дочь: Екатерина Арсеньевна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Степановна

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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