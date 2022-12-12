Вшивцев Арсений Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1853
Отец: Вшивцев Яков Осипович
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Жена: Вшивцева Анна Степановна
Рождение ребёнка
10.11.1877 ст.
Дочь: Екатерина Арсеньевна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Степановна
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно