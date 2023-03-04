Вшивцева (Князева) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
10.11.1877 ст.
Дочь: (Вшивцева) Екатерина Арсеньевна
Отец ребёнка: Вшивцев Арсений Яковлевич
Смерть
Неизвестно