Вшивцева (Князева) Анна Степановна 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вшивцева (Князева) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Муж: Вшивцев Арсений Яковлевич

Рождение ребёнка
10.11.1877 ст.

Дочь: (Вшивцева) Екатерина Арсеньевна

Отец ребёнка: Вшивцев Арсений Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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