Вшивцева (Бурова) Варвара Евфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Бурова) Варвара Евфимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.01.1844 ст.

Муж: Вшивцев Яков Осипович

1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 25 лет невеста 19 лет из деревни Хитринской? поруч. по жених дер Бабиковской Моисей Петров Вшивцев, Иван Космин Рычков, Яков Кондратьв Рычков по невесте деревни Пе... Показать все
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Вшивцева) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Вшивцев Яков Осипович

Рождение ребёнка
07.08.1853

Сын: Вшивцев Арсений Яковлевич

Отец ребёнка: Вшивцев Яков Осипович

Рождение ребёнка
11.11.1856 ст.

Дочь: Порошина (Вшивцева) Катерина Яковлевна

Отец ребёнка: Вшивцев Яков Осипович

Рождение ребёнка
10.02.1862 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Вшивцев Яков Осипович

Смерть
После 1862

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