Вшивцева (Бурова) Варвара Евфимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.01.1844 ст.
1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 25 лет невеста 19 лет из деревни Хитринской? поруч. по жених дер Бабиковской Моисей Петров Вшивцев, Иван Космин Рычков, Яков Кондратьв Рычков по невесте деревни Пе... Показать все
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Вшивцева) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Вшивцев Яков Осипович
Рождение ребёнка
07.08.1853
Сын: Вшивцев Арсений Яковлевич
Отец ребёнка: Вшивцев Яков Осипович
Рождение ребёнка
11.11.1856 ст.
Дочь: Порошина (Вшивцева) Катерина Яковлевна
Отец ребёнка: Вшивцев Яков Осипович
Рождение ребёнка
10.02.1862 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Яков Осипович
Смерть
После 1862