Кривошеина (Вшивцева) Матрона Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Вшивцева) Матрона Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
10.05.1844

Муж: Кривошеин Тимофей Фёдорович

2 брак Тимофея 1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 40 лет 1 брак невеста 27 лет вдова 2 брак из тойже деревни поручители дер. Бабиковской Ефим Иванович Кривошеин, Тарас Филиппов Кривошеин по невесте ... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1854 ст.

Дочь: (Кривошеина) Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович

Рождение ребёнка
25.06.1856 ст.

Сын: Кривошеин Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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