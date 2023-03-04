Кривошеина (Вшивцева) Матрона Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
10.05.1844
2 брак Тимофея 1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 40 лет 1 брак невеста 27 лет вдова 2 брак из тойже деревни поручители дер. Бабиковской Ефим Иванович Кривошеин, Тарас Филиппов Кривошеин по невесте ... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1854 ст.
Дочь: (Кривошеина) Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
25.06.1856 ст.
Сын: Кривошеин Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Кривошеин Тимофей Фёдорович
Смерть
Неизвестно