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(Пинчук) Евдокия Васильевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.08.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1856

Отец: Пинчук Василий Данилович

Мать: Пинчук Христина Афанасьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.09.1877

Муж: Афонин Ефрем Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1878

Сын: Афонин Трофим Ефремович

Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1880

Дочь: Стефанида Ефремовна

Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1882

Сын: Афонин Андрей Ефремович

Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1884

Дочь: Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.08.1888

Дочь: Васса Ефремовна

Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1891

Дочь: Агафия Ефремовна

Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1893

Сын: Афонин Степан Ефремович

Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1895

Дочь: Анастасия Ефремовна

Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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