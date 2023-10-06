(Пинчук) Евдокия Васильевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения11.08.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1856
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.09.1877
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1878
Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1880
Дочь: Стефанида Ефремовна
Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1882
Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1884
Дочь: Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.08.1888
Дочь: Васса Ефремовна
Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1891
Дочь: Агафия Ефремовна
Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1893
Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1895
Дочь: Анастасия Ефремовна
Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно