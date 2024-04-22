Пинчук Василий Данилович
Место рождения
Дата рождения30.01.1829
Дата смерти11.11.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1829
Отец: Пинчук Даниил Иванович
Мать: Пинчук Пелагея Матвеевна
Бракосочетание
05.11.1850
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1853
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Пинчук Христина Афанасьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.08.1856
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Пинчук Христина Афанасьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1863
Сын: Пинчук Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Пинчук Домникия Стефановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.01.1865
Мать ребёнка: Пинчук Домникия Стефановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1867
Дочь: Крискентия Васильевна
Мать ребёнка: Пинчук Домникия Стефановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1870
Сын: Пинчук Евмений Васильевич
Мать ребёнка: Пинчук Домникия Стефановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1880
Дочь: Стефанида Васильевна
Мать ребёнка: Пинчук Христина Афанасьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.11.1897