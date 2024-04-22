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Пинчук Василий Данилович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

30.01.1829

Дата смерти

11.11.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1829

Отец: Пинчук Даниил Иванович

Мать: Пинчук Пелагея Матвеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
05.11.1850

Жена: Пинчук Христина Афанасьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1853

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Пинчук Христина Афанасьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.08.1856

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Пинчук Христина Афанасьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1863

Сын: Пинчук Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Пинчук Домникия Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.01.1865

Сын: Пинчук Семен Васильевич

Мать ребёнка: Пинчук Домникия Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1867

Дочь: Крискентия Васильевна

Мать ребёнка: Пинчук Домникия Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1870

Сын: Пинчук Евмений Васильевич

Мать ребёнка: Пинчук Домникия Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1880

Дочь: Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: Пинчук Христина Афанасьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
11.11.1897
Липовый Рог, Чернігівська область
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