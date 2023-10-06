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Пинчук Семен Васильевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.01.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1865

Отец: Пинчук Василий Данилович

Мать: Пинчук Домникия Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1887

Сын: Пинчук Яков Семенович

Мать ребёнка: Пинчук Марина Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1892

Сын: Пинчук Григорий Семенович

Мать ребёнка: Пинчук Марина Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1896

Дочь: Елена Семеновна

Мать ребёнка: Пинчук Марина Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1901

Дочь: Ирина Семеновна

Мать ребёнка: Пинчук Марина Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1903

Сын: Пинчук Андрей Семенович

Мать ребёнка: Пинчук Марина Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
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