Пинчук Семен Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.01.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1865
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1887
Мать ребёнка: Пинчук Марина Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1892
Сын: Пинчук Григорий Семенович
Мать ребёнка: Пинчук Марина Павловна
Рождение ребёнка
05.05.1896
Дочь: Елена Семеновна
Мать ребёнка: Пинчук Марина Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1901
Дочь: Ирина Семеновна
Мать ребёнка: Пинчук Марина Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1903
Мать ребёнка: Пинчук Марина Павловна
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя