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Пинчук Григорий Семенович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

07.08.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1892

Отец: Пинчук Семен Васильевич

Мать: Пинчук Марина Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
11.01.1912

Жена: Ирина Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.03.1912

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Ирина Стефановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.05.1914

Сын: Пинчук Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина Стефановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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