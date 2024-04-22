Пинчук Григорий Семенович
Место рождения
Дата рождения07.08.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1892
Отец: Пинчук Семен Васильевич
Мать: Пинчук Марина Павловна
Бракосочетание
11.01.1912
Жена: Ирина Стефановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.03.1912
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
13.05.1914
Сын: Пинчук Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Ирина Стефановна
Смерть
Неизвестно