Пинчук (Фесюн) Марина Павловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.07.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1864
Отец: Фесюн Павел Павлович
Мать: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1887
Отец ребёнка: Пинчук Семен Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1892
Сын: Пинчук Григорий Семенович
Отец ребёнка: Пинчук Семен Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1896
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Пинчук Семен Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1901
Дочь: Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Пинчук Семен Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1903
Отец ребёнка: Пинчук Семен Васильевич
Смерть
Неизвестно