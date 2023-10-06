Пинчук (Фесюн) Марина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Фесюн) Марина Павловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.07.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1864

Отец: Фесюн Павел Павлович

Мать: Фесюн Агафия Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.01.1887

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1887

Сын: Пинчук Яков Семенович

Отец ребёнка: Пинчук Семен Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1892

Сын: Пинчук Григорий Семенович

Отец ребёнка: Пинчук Семен Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1896

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Пинчук Семен Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1901

Дочь: Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Пинчук Семен Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1903

Сын: Пинчук Андрей Семенович

Отец ребёнка: Пинчук Семен Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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