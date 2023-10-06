Пинчук Яков Семенович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения09.10.1887
Дата смерти27.10.1887
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1887
Отец: Пинчук Семен Васильевич
Мать: Пинчук Марина Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.07.1909
Жена: не указана
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
27.10.1887
Черниговская губерния, Российская империя