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Пинчук Яков Семенович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.10.1887

Дата смерти

27.10.1887

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1887

Отец: Пинчук Семен Васильевич

Мать: Пинчук Марина Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.07.1909

Жена: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
27.10.1887
Черниговская губерния, Российская империя
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