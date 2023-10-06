Пинчук (Река) Домникия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПинчук (Река) Домникия Стефановна

Пинчук (Река) Домникия Стефановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.01.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1841

Отец: Река Степан Максимович

Мать: Река Дарья Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1861

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1863

Сын: Пинчук Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Пинчук Василий Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.01.1865

Сын: Пинчук Семен Васильевич

Отец ребёнка: Пинчук Василий Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1867

Дочь: Крискентия Васильевна

Отец ребёнка: Пинчук Василий Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1870

Сын: Пинчук Евмений Васильевич

Отец ребёнка: Пинчук Василий Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close