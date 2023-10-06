Пинчук (Река) Домникия Стефановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения08.01.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1841
Отец: Река Степан Максимович
Мать: Река Дарья Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1863
Сын: Пинчук Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Пинчук Василий Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.01.1865
Отец ребёнка: Пинчук Василий Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1867
Дочь: Крискентия Васильевна
Отец ребёнка: Пинчук Василий Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1870
Сын: Пинчук Евмений Васильевич
Отец ребёнка: Пинчук Василий Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно