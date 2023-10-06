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Река Степан Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1841

Дочь: Пинчук Домникия Стефановна

Мать ребёнка: Река Дарья Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1844

Дочь: Ольга Стефановна

Мать ребёнка: Река Дарья Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1846

Сын: Река Михаил Степанович

Мать ребёнка: Река Дарья Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1847

Сын: Река Евсевий Степанович

Мать ребёнка: Река Дарья Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1848

Дочь: Река Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Река Дарья Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1848

Сын: Река Федор Степанович

Мать ребёнка: Река Дарья Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Река Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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