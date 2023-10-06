Река Степан Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1841
Дочь: Пинчук Домникия Стефановна
Мать ребёнка: Река Дарья Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1844
Дочь: Ольга Стефановна
Мать ребёнка: Река Дарья Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1846
Мать ребёнка: Река Дарья Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1847
Мать ребёнка: Река Дарья Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1848
Дочь: Река Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Река Дарья Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1848
Мать ребёнка: Река Дарья Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Река Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно