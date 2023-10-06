Река (Река) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Река (Река) Евдокия Стефановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.08.1848

Дата смерти

12.10.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1848

Отец: Река Степан Максимович

Мать: Река Дарья Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
12.10.1848
Черниговская губерния, Российская империя
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