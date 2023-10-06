Река (Река) Евдокия Стефановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения09.08.1848
Дата смерти12.10.1848
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1848
Отец: Река Степан Максимович
Мать: Река Дарья Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
12.10.1848
Черниговская губерния, Российская империя