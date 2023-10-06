Река Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Река Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1841

Дочь: Пинчук Домникия Стефановна

Отец ребёнка: Река Степан Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1844

Дочь: Ольга Стефановна

Отец ребёнка: Река Степан Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1846

Сын: Река Михаил Степанович

Отец ребёнка: Река Степан Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1847

Сын: Река Евсевий Степанович

Отец ребёнка: Река Степан Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1848

Дочь: Река Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Река Степан Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1848

Сын: Река Федор Степанович

Отец ребёнка: Река Степан Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Река Степан Максимович

Смерть
Неизвестно
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