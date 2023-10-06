Река Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Река Михаил Степанович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.05.1846

Дата смерти

26.05.1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1846

Отец: Река Степан Максимович

Мать: Река Дарья Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.05.1846
Черниговская губерния, Российская империя
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