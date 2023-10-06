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Река Евсевий Степанович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.06.1847

Дата смерти

30.06.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1847

Отец: Река Степан Максимович

Мать: Река Дарья Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.06.1847
Черниговская губерния, Российская империя
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