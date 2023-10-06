Река Евсевий Степанович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.06.1847
Дата смерти30.06.1847
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1847
Отец: Река Степан Максимович
Мать: Река Дарья Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.06.1847
Черниговская губерния, Российская империя