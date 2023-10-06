Пинчук Даниил Иванович
Место рожденияЧерниговское наместничество Российская империя
Дата рождения16.12.1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1798
Отец: Пинчук Иван Гаврилович
Черниговское наместничество Российская империя
Бракосочетание
04.02.1823
Жена: Пинчук Пелагея Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.06.1824
Мать ребёнка: Пинчук Пелагея Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1825
Дочь: Железная Васса Даниловна
Мать ребёнка: Пинчук Пелагея Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1829
Мать ребёнка: Пинчук Пелагея Матвеевна
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1831
Дочь: Рудик Надежда Даниловна
Мать ребёнка: Пинчук Пелагея Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1834
Дочь: Пинчук Феодора Даниловна
Мать ребёнка: Пинчук Пелагея Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.05.1837
Дочь: Феодосия Даниловна
Мать ребёнка: Пинчук Пелагея Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно