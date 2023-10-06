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Пинчук Даниил Иванович

Место рождения

Черниговское наместничество Российская империя

Дата рождения

16.12.1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1798

Отец: Пинчук Иван Гаврилович

Мать: Пинчук Анастасия Акимовна

Черниговское наместничество Российская империя
Бракосочетание
04.02.1823

Жена: Пинчук Пелагея Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.06.1824

Сын: Пинчук Тихон Данилович

Мать ребёнка: Пинчук Пелагея Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1825

Дочь: Железная Васса Даниловна

Мать ребёнка: Пинчук Пелагея Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1829

Сын: Пинчук Василий Данилович

Мать ребёнка: Пинчук Пелагея Матвеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1831

Дочь: Рудик Надежда Даниловна

Мать ребёнка: Пинчук Пелагея Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1834

Дочь: Пинчук Феодора Даниловна

Мать ребёнка: Пинчук Пелагея Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.05.1837

Дочь: Феодосия Даниловна

Мать ребёнка: Пинчук Пелагея Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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