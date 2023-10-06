Пинчук Тихон Данилович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.06.1824
Дата смерти03.07.1824
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1824
Отец: Пинчук Даниил Иванович
Мать: Пинчук Пелагея Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
03.07.1824
Черниговская губерния, Российская империя