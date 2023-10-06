Пинчук (Проценко) Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти24.02.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1823
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.06.1824
Отец ребёнка: Пинчук Даниил Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1825
Дочь: Железная Васса Даниловна
Отец ребёнка: Пинчук Даниил Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1829
Отец ребёнка: Пинчук Даниил Иванович
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1831
Дочь: Рудик Надежда Даниловна
Отец ребёнка: Пинчук Даниил Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1834
Дочь: Пинчук Феодора Даниловна
Отец ребёнка: Пинчук Даниил Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.05.1837
Дочь: Феодосия Даниловна
Отец ребёнка: Пинчук Даниил Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.02.1839
Черниговская губерния, Российская империя