Пинчук (Проценко) Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Проценко) Пелагея Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

24.02.1839

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1823

Муж: Пинчук Даниил Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.06.1824

Сын: Пинчук Тихон Данилович

Отец ребёнка: Пинчук Даниил Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1825

Дочь: Железная Васса Даниловна

Отец ребёнка: Пинчук Даниил Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1829

Сын: Пинчук Василий Данилович

Отец ребёнка: Пинчук Даниил Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1831

Дочь: Рудик Надежда Даниловна

Отец ребёнка: Пинчук Даниил Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1834

Дочь: Пинчук Феодора Даниловна

Отец ребёнка: Пинчук Даниил Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.05.1837

Дочь: Феодосия Даниловна

Отец ребёнка: Пинчук Даниил Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.02.1839
Черниговская губерния, Российская империя
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