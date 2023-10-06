Пинчук (Пинчук) Феодора Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Пинчук) Феодора Даниловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.09.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1834

Отец: Пинчук Даниил Иванович

Мать: Пинчук Пелагея Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.10.1856

Муж: Пинчук Дамиан Евдокимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1860

Дочь: Матрона Демьяновна

Отец ребёнка: Пинчук Дамиан Евдокимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1862

Дочь: Ющенко Мелания Демьяновна

Отец ребёнка: Пинчук Дамиан Евдокимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1865

Дочь: Ульяна Демьяновна

Отец ребёнка: Пинчук Дамиан Евдокимович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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