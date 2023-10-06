Пинчук (Пинчук) Феодора Даниловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения09.09.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1834
Отец: Пинчук Даниил Иванович
Мать: Пинчук Пелагея Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.10.1856
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1860
Дочь: Матрона Демьяновна
Отец ребёнка: Пинчук Дамиан Евдокимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1862
Дочь: Ющенко Мелания Демьяновна
Отец ребёнка: Пинчук Дамиан Евдокимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1865
Дочь: Ульяна Демьяновна
Отец ребёнка: Пинчук Дамиан Евдокимович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно