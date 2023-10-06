Пинчук Дамиан Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.1856
Жена: Пинчук Феодора Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1860
Дочь: Матрона Демьяновна
Мать ребёнка: Пинчук Феодора Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1862
Дочь: Ющенко Мелания Демьяновна
Мать ребёнка: Пинчук Феодора Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1865
Дочь: Ульяна Демьяновна
Мать ребёнка: Пинчук Феодора Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно