Пинчук Дамиан Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук Дамиан Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1856

Жена: Пинчук Феодора Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1860

Дочь: Матрона Демьяновна

Мать ребёнка: Пинчук Феодора Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1862

Дочь: Ющенко Мелания Демьяновна

Мать ребёнка: Пинчук Феодора Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1865

Дочь: Ульяна Демьяновна

Мать ребёнка: Пинчук Феодора Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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